В Бурятии наркоман жестоко расправился со своей бабушкой

Парень нанес пенсионерке десятки ударов ножом, за что – не помнит





В Следственном комитете Бурятии рассказал подробности убийства, совершенного сегодня в поселке Усть-Баргузин . Как уже сообщал «Номер один», в полицию поступил звонок от сельчанина, который рассказал, что из соседней квартиры доносятся крики о помощи. Прибывшие на место происшествия правоохранители выбили дверь и вошли в помещение, где на них напал 19-летний парень, вооруженный двумя ножами. Обезвредить злоумышленника удалось только после выстрела ему в плечо. В квартире силовики обнаружили обезображенное многочисленными ударами ножа тело 62-летней женщины.

Как сообщили в следственном ведомстве, задержанным оказался внук убитой пенсионерки. Мотивы и причины учиненной расправы он не вспомнил, так как, по его показаниям, в момент нападения на потерпевшую находился под воздействием наркотиков.Сам обвиняемый проживал в селе Баргузин. 17 ноября он приехал в Усть-Баргузин к приятелю, вместе с которым стал употреблять наркотики. Следующим утром, находясь под воздействием наркотиков, он направился к матери своего отчима, проживавшей неподалеку. Пожилая женщина впустила юношу. Однако спустя непродолжительное время молодой человек схватил ножи и нанес ими несколько десятков ударов по телу своей жертвы. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Шум борьбы и крики о помощи услышали соседи, которые позвонили в полицию.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии