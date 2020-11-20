В Бурятии лесничего подозревают в служебном подлоге

Он завысил возраст деревьев, после чего их спилили







Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Кижингинского лесхоза.

«Установлено, что в ноябре 2019 года мастер леса при проведении отвода и таксации лесосеки в Тендитском участковом лесничестве завысил возраст лесных насаждений, в результате чего были неверно определены условия заготовки древесины. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил лес на данной лесосеке», рассказали в надзорном ведомстве.Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения опроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).Фото: «Номер один»