20.11.2020
В Бурятии лесничего подозревают в служебном подлоге

В Бурятии лесничего подозревают в служебном подлоге

Он завысил возраст деревьев, после чего их спилили

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе Кижингинского лесхоза.

«Установлено, что в ноябре 2019 года мастер леса при проведении отвода и таксации лесосеки в Тендитском участковом лесничестве завысил возраст лесных насаждений, в результате чего были неверно определены условия заготовки древесины. На основании договора купли-продажи индивидуальный предприниматель вырубил лес на данной лесосеке», рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения опроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Фото: «Номер один»
подлог лесники
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