На трассе Бурятии произошло лобовое ДТП с рейсовым автобусом

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку

В субботу, 21 ноября, около 14.45 на 262 километре автодороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе произошло столкновение маршрутного автобуса с легковым автомобилем.По предварительным данным, 30-летний водитель «Хонда Инспаер», двигаясь со стороны Иркутска в направлении Улан-Удэ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фиат Дукато» под управлением 47-летнего гражданина. В результате ДТП водитель легковой машины погиб. В рейсовом автобусе пострадали водитель и, предварительно, трое пассажиров, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.Фото: "Номер один"