В Бурятии без вести пропал 58-летний мужчина

Он ушел из дома еще в середине сентября

Сотрудники полиции разыскивают 58-летнего жителя п. Онохой Заиграевского района Валерия Беленького, который днем 17 сентября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.Приметы: европейской внешности, на вид 55-60 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения.Был одет в черный пиджак, футболку, брюки и туфли черного цвета.Ранее уходил, находился в г. Улан-Удэ.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8(30136)56-6-39, 8-902-539-55-60 или 102 (112).Фото: МВД по Бурятии, "Номер один"