В Улан-Удэ подросток попытался обворовать магазин игрушек

Он набил рюкзак товарами и попытался скрыться с торговой точки



19 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 31-летней сотрудницы магазина детских игрушек о попытке грабежа. Продавец заметила, что несовершеннолетний посетитель выходит из торговой точки с набитым рюкзаком, хотя покупок он не совершал. Заподозрив молодого человека в краже, женщина попросила его вернуться. Однако клиент лишь ускорил шаг, а потом и вовсе попытался скрыться. Школьника задержали и затем передали прибывшему наряду полиции охранники торгового центра.



"Дознавателем установлено, что 17-летний улан-удэнец, действительно, причастен к хищению вещей в магазине. Горожанин нашел отделы в торговом зале, которые не охватывают камеры видеонаблюдения, после чего похитил и сложил в рюкзак азбуку и детский комбинезон. С похищенным он направился к выходу. Ущерб составил пять тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По словам несовершеннолетнего, имущество он планировал продать, чтобы выручить деньги на собственные расходы.



Отметим, что в настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за кражу из магазина цифровой техники, совершенную несколько дней назад. Ранее в поле зрения правоохранительных органов подросток не попадал, из малообеспеченной семьи. Он будет поставлен на профилактический учет в ПДН, добавили в МВД.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: "Номер один"

