Житель Бурятии украл с фермы 400 кг зерна

Похищенным зерном он хотел кормить свой скот



Утром 19 ноября в полицию Кабанского района поступило сообщение о краже от управляющего животноводческой фермой. Ночью неизвестный выломал доски в ангаре и украл оттуда 400 килограммов зерна.



Прибывшая следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила следы лошади и повозки.



"Пройдя по следам, полицейские обнаружили в ограде одного из жилых домов восемь похищенных мешков с зерном. Хозяйка жилища сказала, что проживает с 40-летним сыном, но его нет дома. На следующий день участковый уполномоченный полиции задержал мужчину в соседнем селе. Со слов злоумышленника, похищенным зерном он планировал кормить личный скот", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В полиции отметили, что сельчанин не работает, ранее судим за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.



Фото: "Номер один"

