Житель Улан-Удэ зарезал многодетную мать

Женщина пыталась не пустить пьяного парня за руль





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве многодетной матери.

«В апреле этого года в компании знакомых девушка не отдавала ключи от автомобиля водителю, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, в результате которого молодой человек нанес потерпевшей три удара ножом в область сердца. Девушка скончалась от обильной кровопотери на месте происшествия. В результате преступных действий трое несовершеннолетних остались без матери», рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал парня виновным и с учетом явки с повинной приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Верховый суд республики приговор районного суда оставил без изменения, жалобу осужденного - без удовлетворения.Фото: pixabay.com