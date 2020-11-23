В Улан-Удэ миероавтобус сбил двух девочек

К счастью, дети остались живы





Днем 22 ноября на ул. Шишкина в Улан-Удэ микроавтобус сбил двух девочек 3 и 9 лет, после чего врезался в забор. Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф, по счастливой случайности дети не получили серьезных травм. Младшая девочка после удара упала между колёс автомобиля, а старшую отбросило в сторону.

После осмотра и оказанной помощи с подозрением на травмы головы и конечностей медики отвезли детей в дежурный стационар.Фото: Медицина катастроф РБ