23.11.2020
В Улан-Удэ миероавтобус сбил двух девочек

В Улан-Удэ миероавтобус сбил двух девочек

К счастью, дети остались живы

Днем 22 ноября  на ул. Шишкина в Улан-Удэ микроавтобус сбил двух девочек 3 и 9 лет, после чего врезался в забор. Как сообщили в территориальном центре медицины катастроф, по счастливой случайности дети не получили серьезных травм. Младшая девочка после удара упала между колёс автомобиля, а старшую отбросило в сторону.

После осмотра и оказанной помощи с подозрением на травмы головы и конечностей медики отвезли детей в дежурный стационар.

Фото: Медицина катастроф РБ
ДТП
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