В Бурятии под руинами сгоревшего дома пожарные нашли труп

Причина смерти мужчины сейчас устанавливается





В ночь с 22 на 23 ноября в селе Джида произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнем. К тушению возгорания были привлечены пожарные воинской части и Селенгинского отряда ГПС РБ.

Из-за позднего обнаружения пожара дом выгорел изнутри, произошло обрушение кровли. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тело 43-летнего мужчины. Причина и обстоятельства возгорания, а также смерти человека сейчас устанавливаются, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС