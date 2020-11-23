В Бурятии женщина на автомобиле врезалась в дерево

Пассажирка иномарки получила травмы





ДТП произошло вчера в Кижингинском районе на дороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» вблизи отворота на село Орот. 26-летняя женщина за рулем «Тойоты Пассо» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии 23-летняя пассажирка иномарки получила травмы и была госпитализирована.

Еще одно ДТП произошло в Тункинском районе на дороге «Култук – Монды» в 3 км от села Жемчуг. Там 42-летний водитель «Тойота Премио» не справился с управлением и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили сам водитель и 49-летний пассажир автомобиля, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: «Номер один»