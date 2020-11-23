В Бурятии следователи ищут мужчину с наколотыми перстнями на пальцах

Он ушел из дома более двух месяцев назад и исчез





Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 58-летнего Валерия Беленького. 17 сентября этого года мужчина ушел из дома в поселке Онохой в Заиграевском районе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. С родственниками на связь мужчина не выходит. На момент ухода из дома документов и телефона при себе не имел.

Сведения о пропавшем мужчине: Беленький Валерий Иванович, 29.04.1962 года рождения. Приметы: европейской внешности, среднего телосложения, рост около 170-175 см., волосы седые, длинные, глаза карие. Особые приметы: на пальцах имеется татуировки в виде перстней.





Был одет: черный пиджак (костюм), футболку черного цвета, брюки черного цвета, туфли черного цвета.Следователи просят всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (30136) 4-12-42 (следственный отдел по Заиграевскому району), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).