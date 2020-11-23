В Бурятии следователей заинтересовало субсидирование пустых авиарейсов

В отношении чиновников Баунтовского района возбуждено уголовное дело





Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России по материалам Бурятской транспортной прокуратуры возбудило уголовное дело по ч. 1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Речь идет о необоснованном расходовании бюджетных средств, которое, по мнению следственных органов, допустили должностные лица администрации Баунтовского района.

«Следствием установлено, что с 2017 по 2019 годы двумя авиакомпаниями, работающими на местных воздушных линиях внутри района, выполнялись авиарейсы без пассажиров либо с числом загрузки от одного до двух человек. Общая сумма расходов на компенсацию таких полетов составила свыше 300 тысяч рублей. При этом в ряде случаев при выполнении авиарейсов с нулевым числом пассажиров авиаперевозчик фактически не понес расходов на выполнение перевозки», сообщили в следственном ведомстве.Фото: pixabay.com