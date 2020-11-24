В Бурятии осудили почтовую растратчицу

Женщина похитила товар на почти полмиллиона рублей





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы отделения почтовой связи села Верхний Мангиртуй Бичурского района. Она обвинялась по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).

«С августа 2018 года по ноябрь 2019 года женщина похитила товарно-материальные ценности, реализуемые почтовым отделением, на сумму 428 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично возместила ущерб», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно.Фото: «Номер один»