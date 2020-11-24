В Улан-Удэ 87-летний дед зарезал супругу, спрятавшую алкоголь

Пожилой мужчина нанес потерпевшей множество ударов ножом





Вечером 21 ноября в квартире дома по улице Автотранспортная в Улан-Удэ произошло убийство 80-летней женщины. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 87-летнего мужа покойной женщины. В ходе проведенного допроса ранее не судимый мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 21 ноября после возвращения из магазина пенсионер решил употребить алкоголь у себя дома. Выпив, мужчина уснул. В это время супруга спрятала оставшийся алкоголь. Проснувшись, обвиняемый не нашел спиртное. Из-за этого между супругами произошла ссора, в ходе которой дед схватил нож и нанес множество ударов по телу пожилой женщины. Та скончалась на месте. Осознав содеянное, обвиняемый сам позвонил в скорую помощь.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.Фото: pixabay.com