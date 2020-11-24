В Улан-Удэ грабитель с ножом гнался за мужчиной

После неудавшегося нападения злоумышленник спрятался у своей бабушки





В полицию Улан-Удэ обратился мужчина, который рассказал, что в подъезде многоквартирного дома на него напал неизвестный, нанес побои и отобрал телефон. Горожанину удалось выхватить свой мобильный, выбежать из подъезда и позвонить в полицию. Нападавший побежал за ним, угрожая ножом. Однако услышав, как потерпевший звонит правоохранителям, скрылся в подъезде.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии при осмотре подъезда услышали подозрительный шум в одной из квартир на третьем этаже. Правоохранители убедили нападавшего открыть дверь и задержали его.Как выяснилось, грабеж пытался совершить 34-летний улан-удэнец, проживающий в соседнем доме. После неудачного нападения он скрылся в квартире своей бабушки. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии