Житель Улан-Удэ вместо помощи обворовал оказавшегося в беде соседа

Парень не побрезговал даже мелочью из банки





23 ноября в полицию Улан-Удэ обратился 50-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил из его квартиры телефон и деньги. Ущерб составил 17,5 тысяч рублей.

Полицейские установили причастность к преступлению 21-летнего соседа потерпевшего.Как выяснилось, имущество молодой человек похитил, когда у мужчины случилась беда: прорвало трубу отопления. Вместе с другом он поднялся в его квартиру, чтобы помочь. Однако, увидев в одной из комнат лежащий на столе гаджет, забрал его. Также он вытряс из банки в карман куртки мелочь и украл 10 тысяч рублей из найденного в тумбочке конверта.По словам подозреваемого, деньги он потратил на покупку одежды, а телефон продал.Как сообщили в МВД Бурятии, преступление молодой человек совершил, будучи осужденным за квартирную кражу. При этом злоумышленнику назначили административный штраф с отсрочкой в пять месяцев, который он до сих пор не выплатил. Парень нигде не работает. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»