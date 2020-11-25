В Бурятии бизнесмен отправился в колонию за кражу 12-летней давности

За прошедшее время мужчина уже забыл про «ошибки молодости»





Жителю Улан-Удэ пришлось ответить за кражу, которую он совершил 12 лет назад. За эти годы 32-летний мужчина забыл про эту шалость молодости, стал законопослушным гражданином, обзавелся детьми и устроил свой бизнес. Однако уйти от наказания не удалось, по решению суда он отправился отбывать срок в колонию.

Обстоятельства дела относятся к лету 2008 года. Именно тогда молодой Перов приметил бесхозный, как ему казалось, гараж на пустыре близ улицы Свободы. Было видно, что им давно никто не пользовался, так как подъезд к воротам зарос травой. Недалеко жил его знакомый Иванов, к которому Перов обратился с вопросом относительно гаража. Тот подтвердил – да, хозяин имущества умер.20-летний Перов тогда очень нуждался в деньгах, вот и задумал продать «бесхозный» гараж. Иванову сказал, что, дескать, купил его у наследников гаража, правда, ключ от него уже успел потерять, поэтому спилил замок ножовкой по металлу.Гараж оказался завален мебелью и вещами: кровати с матрацами, старая стиральная машинка, велосипед, телевизор, холодильник. Перов уговорил Иванова взять на временное хранение большую часть вещей, тем временем через газету подал объявление о продаже гаража. Вскоре нашлись покупатели. Они погрузили гараж на «воровайку», заплатили Перову 15 тысяч и уехали.На том бы истории и закончиться, но родственники умершего владельца обнаружили пропажу. Сын хозяина отправился в гараж за вещами, а его след простыл. Он стал расспрашивать соседей-владельцев, те сказали, что видели рядом с гаражом Иванова и какого-то парня.Наследник пришел за разъяснениями к Иванову, тот рассказал, как было дело. Сын владельца гаража настаивал, чтобы парни вернули украденное имущество, Перов уговаривал его не заявлять в милицию. Однако найти тот самый гараж он не мог, а предложенный взамен не устроил наследника.Не дождавшись возвращения своего имущества, владельцы обратились с заявлением в милицию. Гараж они оценили по рыночным ценам 2008 года в 70 тыс. рублей. Но расследование этого дела затянулось, а затем и Перов уехал из Улан-Удэ в другой город, да там и осел. Обзавелся семьей, новыми друзьями, организовал свой бизнес.Уголовное дело в Улан-Удэ приостановили за его розыском, а потом и вовсе, кажется, забыли про него. И вот недавно, когда машину Перова на дороге остановил наряд ДПС для проверки документов, выяснилось, что он, оказывается, находится в розыске за кражу в Улан-Удэ.Дело возобновили. Мужчина признал всю вину и готов был возместить потерпевшей стороне весь ущерб. Но оказалось, что у Перова есть еще одна непогашенная судимость тех же, молодых лет за мошенничество. Тогда, в 2009 году, по этой статье его приговорили к трем годам условно, но он на отметки не приходил, и его объявили в розыск, заменив наказание на реальное.В итоге только сейчас, спустя более десяти лет, мужчина предстал перед судом за кражу гаража. Суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств активное способствование расследованию, наличие двух несовершеннолетних детей, положительные характеристики и принесенные извинения потерпевшей. Потерпевшая – жена владельца гаража - просила строго не наказывать его.Суд признал обвиняемого виновным в краже и с учетом присоединенного приговора о мошенничестве от 2009 года окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении.- Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал взыскать в ее пользу сумму материального ущерба в размере 70 тыс. рублей, - сообщила старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Надежда Иванютина.Имена героев изменены, совпадения случайны.Фото: «Номер один»