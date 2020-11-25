В Бурятии осужденных офицеров МЧС обязали вернуть взятки

Их общая сумма составляет 1,6 миллиона рублей
Суд удовлетворил требование прокуратуры Бурятии о взыскании с бывших сотрудников регионального управления МЧС Дмитрия Унагаева и Алексея Думнова суммы полученных ими взяток в размере 1,6 миллиона рублей. Их осудили еще в 2019 году, однако при рассмотрении уголовных дел вопрос о конфискации денег, полученных ими в качестве взятки, судом не рассматривался, пояснили в надзорном ведомстве.
Напомним, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РБ Дмитрий Унагаев в начале 2016 года вступил в преступный сговор с начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы своего управления Алексеем Думновым. Вместе они потребовали от директора коммерческой организации, которая занималась монтажом и обслуживанием противопожарного оборудования, регулярно предавать им взятки за счет части прибыли от предпринимательской деятельности.
За это должностные лица предложили директору свое покровительство, обещая в силу своих полномочий ограничить конкуренцию со стороны других предпринимателей, которые оказывали схожие услуги. Также они заверили, что будут закрывать глаза на нарушения, которые допускались компанией при обслуживании систем пожарного мониторинга.
Директор организации вынуждено согласился с их требованиями и с 2016 до начала 2018 года через сотрудника своей компании, а также лично передавал деньги Унагаеву и Думнову. Общий размер полученной ими взятки превысил 1,6 млн. рублей.
Однако позже Унагаев и Думнов перестали выполнять часть своих обещаний, и директор компании обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взяток. После этого, действуя под контролем оперативников, он перечислил очередную часть взятки на счет посредника, который при получении денег в банке был задержан. Следом силовики задержали и офицеров МЧС, получавших взятки.
После задержания Дмитрий Унагаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал свою вину и помог изобличить соучастников преступлений. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство и рассматривали в особом порядке. Его приговорили к условному сроку, штрафу в размере 55 тысяч рублей, а также лишили специального звания - полковник внутренней службы.
Алексей Думнов по приговору суда получил 5,5 лет в колонии строгого режима.
Фото: «Номер один»
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