В Бурятии водитель без прав протаранил АЗС

Размер ущерба сейчас устанавливается





Инцидент произошёл в Гусиноозерске в минувшие выходные. Автомобиль «Нива» врезался в угол здания автозаправки, расположенной на въезде в город. Сотрудники АЗС вызвали правоохранителей.

Прибывшие по сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии на месте происшествия задержали водителя - 28-летнего уроженца Джидинского района. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет документов на машину и водительских прав. Задержанного передали в полицию, а автомобиль поместили на штрафстоянку.







В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба. Проводится проверка, по итогам которой будет принято правовое решение, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии