В Бурятии в перевернувшемся автомобиле погибла пассажирка

Водитель с травмами доставлен в больницу





ДТП произошло днем 24 ноября на 148 км автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга - Хоринск» в 7 километрах от села Хара- Кутул. 59-летний водитель автомобиля «Мазда Фамилия» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 54-летняя женщина-пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм, водитель госпитализирован в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии