В Улан-Удэ пенсионерка на «Патриоте» сбила дедушку-велосипедиста

Пострадавший госпитализирован





Два ДТП с пострадавшими зафиксированы за минувшие сутки в Улан-Удэ. Так, днем 24 ноября в районе дома № 2А по ул. Борсоева на регулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбил 34-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил травмы.

Около 6 часов вечера на ул. Ботаническая 61-летняя женщина за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» сбила 74-летнего мужчину. Велосипедист получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: «Номер один»