Жителя Бурятии избили за замечание шумному ребенку

Мужчина также лишился дорогого телефона





Утром 24 ноября в полицию обратился 51-житель поселка Онохой. Мужчина рассказал, что возвращался домой и в подъезде заметил детей, которые бегали и громко шумели. Мужчина сделал им замечание. В ответ на это в коридор вышел отец одного из мальчишек. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой отец мальчика нанес заявителю побои и открыто похитил у него телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

В тот же день оперативники задержали 30-летнего злоумышленника. Как пояснил мужчина, похищенный гаджет он хотел подарить сыну.Телефон изъят полицейскими и возвращен владельцу. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com