В Улан-Удэ таксист ограбил пассажирку, устроившую скандал в его машине

При этом сестра потерпевшей вмешиваться в конфликт не стала





В Улан-Удэ к сотрудникам патрульно-постовой службы обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что на остановке «Плодово-ягодная станция» ее ограбил таксист. Мужчина целый день возил ее с сестрой по делам. Однако поздним вечером, когда он доставлял пассажирок домой, родственницы поругались между собой. В результате водитель высадил заявительницу, которая, по его мнению, стала инициатором ссоры и оскорбила нанявшую его улан-удэнку. Кроме того, уже на улице таксист отобрал у горожанки сумку, в которой находились телефон, 400 рублей и банковские карты. При этом сестра потерпевшей, наблюдавшая за конфликтом, вмешиваться не стала.

Полицейские установили и задержали подозреваемого – 40-летнего ранее не судимого мужчину. После хищения имущества он вынул из чужого гаджета сим-карту и, вставив в свой телефон, через мобильный банк перевел себе три тысячи рублей. Еще 10 тысяч рублей злоумышленник потратил на участие в спортивных ставках. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.По факту грабежа в отношении таксиста возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»