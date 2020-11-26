Житель Улан-Удэ обворовывал собственного отца

Он продавал имущество родителя, а деньги тратил на алкоголь





В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 59-летний горожанин. Он сообщил, что его 30-летний сын похитил из квартиры телевизор. О совершенной краже мужчине стало известно от родственников, а, придя с работы, он убедился в достоверности их слов. Ущерб составил 32 тысяч рублей.

Улан-удэнец уточнил, что сын проживает вместе с ним и злоупотребляет алкоголем. Утром он просил деньги на выпивку, но отец отказал ему.Полицейские задержали подозреваемого и изъяли из скупки похищенную им технику.Злоумышленник признался, что после ухода отца на работу забрал из квартиры плазменный телевизор и сбыл его. Вырученные деньги он потратил на спиртное. А когда родственники, к которым он пришел в гости, спросили, откуда у него деньги – рассказал о содеянном.Как сообщили в МВД Бурятии, это не первый случай, когда молодой человек при схожих обстоятельствах совершал кражи у отца. В прошлом году он аналогичным образом похитил и продал принадлежащую ему бытовую технику, за что был осужден. В июле этого года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.По факту кражи в отношении парня возбуждено новое уголовное дело.Фото: «Номер один»