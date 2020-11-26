В Бурятии пропал сборщик шишек

С собой у мужчины была бутылка спиртного





Сегодня утром спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Акшанга Мухоршибирского района. Там 25 ноября 9 человек вышли на сбор шишек. Однако вечером один мужчина не вернулся.

По словам друзей пропавшего, с собой у мужчины была бутылка спиртного. Одет он был тепло, имел при себе мобильный телефон, но у него села батарейка.По прибытии на место спасатели начнут поиски, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com