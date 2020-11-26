Пьяный житель Бурятии с топором гонялся за пассажирами поезда

Проводники были вынуждены вызывать полицию





В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Иланская поступило сообщение о том, что бригаде пассажирского поезда «Тында-Кисловодск» требуется помощь правоохранителей в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье и за причинение тяжкого вреда здоровью.









Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО, 59-летний житель Бурятии злоупотребил спиртными напитками. На замечания пассажиров и требования проводников прекратить дебош мужчина отвечал грубой нецензурной бранью, а затем достал из багажа топор и стал угрожать им.Полицейские задержали пассажира и доставили в дежурную часть на станции Иланская. При досмотре его багажа обнаружен кухонный нож, пассатижи, ножницы, напильник, отвертки и другой хозяйственный инвентарь. Выяснилось, что задержанный ехал на встречу с родственниками, которые проживают в городе Железногорск Красноярского края и с которыми он длительное время не поддерживал отношения.Фото и видео: Управление на транспорте МВД России по СФО