В Бурятии горело общежитие колледжа

Пожар тушили 2,5 часа





Сообщение о возгорании двухэтажного брусового здания общежития Байкальского колледжа туризма и сервиса в селе Могойто Курумканского района поступило сегодня около трех часов ночи. Пламя охватило крышу здания.

Спустя два с половиной часа пожар был полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули 3 человека. Пострадавших нет.Всего в ликвидации огня участвовали 14 человек и 7 единиц техники, сообщили в МЧС Бурятии. Причина возгорания устанавливается.Фото: МЧС Бурятии