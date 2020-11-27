В Бурятии горело общежитие колледжа

Пожар тушили 2,5 часа
Сообщение о возгорании двухэтажного брусового здания общежития Байкальского колледжа туризма и сервиса в селе Могойто Курумканского района поступило сегодня около трех часов ночи. Пламя охватило крышу здания.
Спустя два с половиной часа пожар был полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули 3 человека. Пострадавших нет.
Всего в ликвидации огня участвовали 14 человек и 7 единиц техники, сообщили в МЧС Бурятии. Причина возгорания устанавливается.
Фото: МЧС Бурятии
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