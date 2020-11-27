В Бурятии глава села поплатился за помощь беглому осужденному

Чиновника осудили за служебный подлог





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Джидинского района. Он обвинялся по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Осужденный местный жителей отбывал уголовное наказание в виде обязательных работ в администрации сельского поселения. В марте этого года, выехав из села в Камчатский край на работу вахтовым методом, гражданин не отработал оставшиеся часы обязательных работ. Глава поселения внес в табели учета рабочего времени ложные сведения об отработанном времени осужденным», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал главу виновным и приговорил к штрафу.Фото: «Номер один»