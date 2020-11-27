В Бурятии армейский капитан похитил продовольствие на 600 тысяч

Офицер получил условный срок и штраф





В Бурятии вступил в силу приговор Кяхтинского гарнизонного военного суда в отношении начальника продовольственной службы воинской части №62048.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ Бурятии, сотрудники которой расследовали дело, капитан совершил фиктивное списание и хищение продовольствия, предназначенного для питания военнослужащих в период их нахождения на полигоне «Бурдуны», на сумму более 600 тыс. рублей.В ходе следствия офицер полностью признал вину.Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и приговорил трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 70 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного причиненного ущерба.Фото: УФСБ Бурятии