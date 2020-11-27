Жители Бурятии отдали мошенникам почти два миллиона рублей

Жертвами обмана стали люди в возрасте от 22 до 75 лет





В Бурятии полицией за сутки зарегистрировано 10 фактов мошеннических действий, совершенных с использованием средств связи. Половина из них – в Улан-Удэ.

Жертвами обмана стали жители республики в возрасте от 22 до 75 лет. Мошенниками у них похищено от 4 тысяч до 700 тысяч рублей. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 1,7 миллиона рублей.Как отметили в МВД Бурятии, в большинстве случаев потерпевшие были наслышаны о мошенничествах, но, тем не менее, подверглись обману.Так, жертвой злоумышленников стала 47-летняя жительница Иволгинского района. Увидев в популярной социальной сети рекламу о заработке на инвестировании в газовую компанию, женщина решила воспользоваться представившейся возможностью. Поинтересовавшись в интернете репутацией торговой платформы и убедившись в реальной возможности получения высокого дохода, она написала «специалистам». После чего зарегистрировалась на сайте и, вложив деньги, под их руководством стала участвовать в сделках по купле-продаже акций и биткоинов.Видя в личном кабинете поступающие дивиденды, гражданка для получения большего заработка оформила ряд кредитов. Средства она также перенаправила на «свой» счет, но вывести сумму уже не смогла. Таким образом женщина потеряла 522 тысяч рублей.На уловки мошенников попалась и 57-летняя жительница Муйского района. В течение нескольких дней она перечислила 700 тысяч рублей якобы сотрудникам банка, которые сообщили, что неизвестный пытается оформить от ее имени кредит.Сначала для сохранности личных сбережений она перевела на абонентские номера «страховых агентов» 450 тысяч рублей. Затем, чтобы «исчерпать кредитный лимит и таким образом избежать возможной кражи денег», оформила в отделении финансового учреждения кредитные обязательства на 150 тысяч и 100 тысяч рублей. Деньги она также направила на мобильные номера. Всего ей было осуществлено более 45 переводов денежных средств. Лишь позже женщина поняла, что стала жертвой обмана.В похожей ситуации оказался и 36-летний улан-удэнец. Однако, заподозрив, что общается с недобросовестным гражданином, он прекратил разговор. Мошенников это не остановило: горожанину позвонил, якобы, сотрудник полиции, и убедил, что в отношении него совершаются мошеннические действия. «Правоохранитель» добавил, что мужчине необходимо следовать инструкциям работников финансовой организации, чтобы избежать потери денег. Как итог - у жителя Улан-Удэ злоумышленниками похищено 215 тысяч рублей оформленных во время разговора кредитных средств.Полиция Бурятии призывает граждан быть более бдительными в беседе с сотрудниками банка и насторожиться, если в телефонном разговоре запрашиваются персональные данные банковских счетов и карт. В таких случаях необходимо прекратить беседу и самим перезвонить на горячую линию финансового учреждения.Также правоохранители призывают жителей республики не поддаваться на сомнительные, обещающие легкий и быстрый заработок предложения.Фото: «Номер один»