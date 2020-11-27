В Улан-Удэ виновник крупного ДТП сбежал с места происшествия

В аварии пострадали два человека и пять машин (видео)





Около 7 часов вечера на улице Трубачеева в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «Тойоты Кресты» при обгоне совершил касательное столкновение со стоящим в попутном направлении автомобилем «Тойота Камри». Затем «Креста» сталкивается с автомобилем «Хонда Интегра», который, в свою очередь, врезается во встречный «БМВ». Напоследок «Креста» также таранит «Тойоту Эстима».

В результате аварии водитель и пассажир «Хонды» получили травмы. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.









Фото и видео: ГИБДД Бурятии