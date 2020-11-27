Жительница Улан-Удэ сдала полиции мужа-наркомана

Женщина много лет безуспешно боролась с пристрастием супруга к конопле



Муж с женой прожили вместе десять лет, родили троих детей, младшему из которых всего два гоа. В мае этого года после очередного скандала из-за наркотиков жена собрала вещи и с детьми уехала к матери. А затем обратилась в полицию.



Позже на следствии женщина рассказала, что несколько лет борется с пагубной привычкой мужа, но все безуспешно. Она и скандалила, и угрожала, что уйдет, но муж продолжал собирать траву, а затем варить «химку». Все это могли видеть дети. Только из-за них женщина решилась заявить на мужа.



Когда к 50-летнему мужчине нагрянули полицейские и предложили самому выдать запрещенные предметы и вещества, он показал бочку, где хранит листья конопли, а также показал шкафчик с обрезом ружья. Полицейские обнаружили и изъяли 92 грамма марихуаны в двух пакетиках и обрез двуствольного охотничьего ружья.



Мужчина признался, что регулярно собирает коноплю, указал, где и как ее готовит. Рассказал и про ружье. Его ему подарил дедушка первой жены еще в 1992 году. Позже он сделал из него обрез. Естественно, на учет в органы полиции мужчина оружие не ставил.



При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств отсутствие судимости у обвиняемого, положительные характеристики, наличие на иждивении троих малолетних детей.



- Суд признал мужчину виновным в наркопреступлении и незаконном хранении огнестрельного оружия и назначил ему ограничение свободы сроком на один год три месяца, - сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Улан-Удэ Ольга Молчанова.



Приговор не вступил в законную силу.



Фото: «Номер один»

