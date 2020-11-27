Житель Бурятии едва не попал за решетку за вылитый алкоголь

Этим он очень разозлил двух женщин, которые обвинили его в преступлении





Как сообщили в МВД Бурятии, 29 сентября в райотдел полиции позвонила 34-летняя жительница села Тугнуй и сообщила, что сожитель ее сестры угрожает убийством. Прибывший на место происшествия участковый задержал мужчину и изъял предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Сестра женщины также написала заявление об угрозе убийством со стороны сожителя.

Однако в ходе доследственной проверки выяснилось, что сестры оговорили мужчину. Женщины целый день распивали спиртное. Пришедший вечером с работы 52-летний мужчина высказал недовольство сожительнице и ее сестре и вылил оставшийся у них алкоголь. Обидевшись, сестры решили наказать хозяина дома и вызвали полицию, оговорив его.Обе фигурантки происшествия ранее судимы за преступления против личности. Сейчас в отношении женщин возбуждены уголовные дела за заведомо ложный донос.Фото: pixabay.com