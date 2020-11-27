В Улан-Удэ полиция просит помощи в поисках пропавшего подростка

14-летний парень ушел из дома два дня назад и не вернулся





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 14-летнего Никиту Сапрыкина. Утром 25 ноября подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 158 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Особые приметы: шрам на лице с правой стороны.Был одет: пуховик и джинсы темно-синие, шапка вязаная черного цвета, ботинки коричневые.При наличии какой-либо информации о пропавшем подростке МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (9025) 622-605, 8 (908) 592-55-24, 41-66-45 или 102 (112).