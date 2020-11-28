Житель Бурятии похитил с фермы бензогенератор

Поймать вора помогла внимательность владельца хозяйства
26 ноября в полицию Кяхтинского района поступило заявление о краже от 57-летнего владельца крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в трех километрах от села Дунгуй. Пока мужчина пас коров, неизвестный похитил с территории его фермы бензогенератор. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Хозяин животноводческой стоянки добавил, что, находясь на пастбище, видел, как неподалеку проезжал чужой автомобиль. Гражданин запомнил его госномер и передал правоохранителям.
Полицейские оперативно установили собственника автомашины, а затем и самого подозреваемого, который брал транспортное средство во временное пользование. Им оказался 21-летний житель Кяхты.
Выяснилось, что молодой человек на автомобиле поехал в тайгу собирать кедровый орех. Проезжая рядом с КФХ вблизи лесной местности, он заметил на его территории бензиновый генератор и похитил его для личного пользования.
- Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, - сообщили в МВД по РБ.
Злоумышленник ранее не был судим. Постоянного источника дохода не имеет.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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