28.11.2020
Житель Бурятии похитил с фермы бензогенератор

Житель Бурятии похитил с фермы бензогенератор

Поймать вора помогла внимательность владельца хозяйства

26 ноября в полицию Кяхтинского района поступило заявление о краже от 57-летнего владельца крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в трех километрах от села Дунгуй. Пока мужчина пас коров, неизвестный похитил с территории его фермы бензогенератор. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Хозяин животноводческой стоянки добавил, что, находясь на пастбище, видел, как неподалеку проезжал чужой автомобиль. Гражданин запомнил его госномер и передал правоохранителям.

Полицейские оперативно установили собственника автомашины, а затем и самого подозреваемого, который брал транспортное средство во временное пользование. Им оказался 21-летний житель Кяхты.

Выяснилось, что молодой человек на автомобиле поехал в тайгу собирать кедровый орех. Проезжая рядом с КФХ вблизи лесной местности, он заметил на его территории бензиновый генератор и похитил его для личного пользования.

- Похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, - сообщили в МВД по РБ.

Злоумышленник ранее не был судим. Постоянного источника дохода не имеет.

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/

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