Полицейские задержали мужчину с тремя килограммами марихуаны

На протяжении 16 лет он привлекался за наркопреступления



27 ноября сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии задержали жителя одного из сел Мухоршибирского района. Из дома 45-летнего мужчины полицейские изъяли мешок с тремя килограммами марихуаны.



Еще один мешок с растительной массой дикорастущей конопли был обнаружен во дворе. Ее вес составил около килограмма. Кроме того, гражданин выдал правоохранителям хранящийся у него гашиш – всего 0,85 грамма.



Полиция отмечает, что в течение 16 лет он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления (у него четыре судимости за хранение и приобретение запрещенных веществ). В июне 2019 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы.

Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.



Фото:



27 ноября сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии задержали жителя одного из сел Мухоршибирского района. Из дома 45-летнего мужчины полицейские изъяли мешок с тремя килограммами марихуаны.Еще один мешок с растительной массой дикорастущей конопли был обнаружен во дворе. Ее вес составил около килограмма. Кроме того, гражданин выдал правоохранителям хранящийся у него гашиш – всего 0,85 грамма.Полиция отмечает, что в течение 16 лет он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления (у него четыре судимости за хранение и приобретение запрещенных веществ). В июне 2019 года подозреваемый освободился из мест лишения свободы.Постоянного источника дохода не имеет.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.Фото: https://pixabay.com/ru/