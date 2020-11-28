Киллер из Иркутской области сел в колонию на 25 лет

Наемник за плату в 50 тысяч рублей убил человека еще в 2006 году



Собранные следственным отделом по городу Тайшет доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему Руслану Ш. Он признан виновным в убийстве по найму.



Установлено, что в декабре 2006 года Ш. согласился совершить убийство жителя Тайшета за денежное вознаграждение. Пойти на преступление ему предложил дядя супруги, с которым они несколько дней готовились к нападению. Родственник, занимавшийся в то время фермерским хозяйством, показал ему фотографию жертвы. Затем мужчины проследовали к его дому, чтобы посмотреть на потерпевшего и отследить время выхода из дома на работу.



Ранним утром 18 декабря 2006 года Ш. подкараулил мужчину и напал на него, многократно ударив его металлической трубой по голове. После того, как потерпевший попытался убежать от него, мужчина нанес ему несколько ножевых ранений в шею. От полученных ранений 51-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве скрылся. Через несколько дней от родственника он получил 50 тысяч рублей.



В июне прошлого года в время оперативных и следственных мероприятий силовики установили причастность 42-летнего Ш. к совершению убийства в 2006 году. Сотрудники полиции задержали его и доставили к следователям. На допросе Ш. признался в содеянном.



Он пояснил, что мотив убийства не был ему известен, а родственник, якобы, выступал посредником преступления, а в 2009 году его убили в ходе бытового конфликта.



На днях Иркутский областной суд признал Руслана Ш.виновным. С учётом мнения государственного обвинения судом ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Путем сложения с наказанием по предыдущему приговору суда обвиняемому назначено окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Скриншот с видео, представленного СУ СК РФ по Иркутской области





