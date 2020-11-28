Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден

Оказалось, он с приятельницей уехал в Прибайкальский район



Найден 14-летний житель Улан-Удэ Никита Сапрыкин, который утром 25 ноября ушел из дома и пропал.

Подросток обнаружен в п. Ильинка Прибайкальского района, куда уехал вместе с приятельницей к ее знакомому.



- О нахождении молодых людей в селе родственникам сообщила мама мальчика, которому был нанесен визит, - сообщили в республиканском МВД. - С Никитой все в порядке



Фото:

Найден 14-летний житель Улан-Удэ Никита Сапрыкин, который утром 25 ноября ушел из дома и пропал.Подросток обнаружен в п. Ильинка Прибайкальского района, куда уехал вместе с приятельницей к ее знакомому.- О нахождении молодых людей в селе родственникам сообщила мама мальчика, которому был нанесен визит, - сообщили в республиканском МВД. - С Никитой все в порядкеФото: https://gazeta-n1.ru/stock/