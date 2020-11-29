В Закаменске произошла авария на теплотрассе

Под отключение тепла и горячей воды попали 6,5 тысяч человек



Накануне в 20.45 произошла аварийная остановка центральной котельной в г. Закаменск. Предварительная причина отключения - резкое увеличение расхода теплоносителя. Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 чел., из них 2300 детей.



Рабочая группа проводила обход домов с целью уточнения параметров температурного режима в помещениях.



В ГУ МЧС России по Бурятии о текущей ситуации пока не сообщалось. Мы следим за развитием событий.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

