Житель Бурятии признался в краже бензопилы через несколько месяцев

Мужчина сам отдал участковому украденное



Участковый уполномоченный полиции Еравнинского района раскрыл кражу бензопилы в одном из сел. Мужчина, проживающий на территории обслуживаемого им участка, сам признался полицейскому в совершении преступления.



52-летний гражданин рассказал, что в августе текущего года был нанят односельчанкой: пенсионерка за плату попросила его разобрать старую стайку. Стоя на крыше постройки, он увидел в соседнем дворе бензопилу (ее в ограде после распила горбыля на дрова оставил хозяин). Позже, получив и потратив на спиртное деньги за выполненную работу, он под действием алкоголя решил похитить замеченный инструмент для продажи и приобретения очередной порции алкоголя.



"Однако после обращения хозяина имущества в полицию с реализацией похищенного пришлось подождать. В итоге спустя несколько месяцев подозреваемый сам признался в совершении преступления участковому, зашедшему к нему в ходе подворового обхода, и выдал полицейскому бензопилу. Отметим, что ранее гражданин не судим. Постоянного источника дохода не имеет. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



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