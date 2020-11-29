В Закаменске устранили крупную аварию на теплосетях

Сварочные работы завершены, сейчас идет заполнение системы теплоснабжения
28 ноября в 17 часов в г. Закаменск произошла крупная авария. Произошел разрыв магистрального трубопровода диаметром 400 мм. В домах жителей прекращено теплоснабжение и подача горячей воды. Под отключение попали 69 многоквартирных домов, в которых проживают более 6 тысяч жителей города Закаменск, 4 детских сада, Центр реабилитации несовершеннолетних и Дом для ветеранов.
В правительстве республики Бурятии 28 ноября срочно был организован штаб под председательством заместителя Председателя Правительства Евгения Луковникова. По поручению министра строительства Бурятии Николая Рузавина на место происшествия в ночь с 28 на 29 ноября выехал заместитель министра Евгений Поляков.
На утро, 10.00 29 ноября авария устранена полностью. По словам замминистра сварочные работы завершены, сейчас идет заполнение системы теплоснабжения.
- Ночью на объекте работало 12 рабочих ресурсоснабжающих организаций, 4 единицы техники, организовано 11 мобильных групп из числа работников администрации муниципального образования. Тепло в дома поступит в самое ближайшее время, сообщил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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