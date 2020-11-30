В Улан-Удэ студентов сгубила палка колбасы

У задержаных за кражу молодых людей нашли наркотики





На днях в одном из продуктовых центров в поселке Восточный сработала кнопка тревожной сигнализации. На сигнал тревоги выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

На выходе из продуктового центра совместно с работниками службы безопасности правоохранители задержали двух молодых людей, которые подозревались в краже. В ходе разбора выяснилось, что юноши стащили палку колбасы. При досмотре личных вещей у задержанных из рюкзака и сумки были изъяты два полиэтиленовых пакета с коноплей. Общая масса наркотика составила один килограмм.18-летних студентов доставили в полицию. С их слов, коноплю они собрали в пригороде Улан-Удэ для личного употребления.Сейчас в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии