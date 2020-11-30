В Бурятии пропал уволенный контрактник

Мужчина уже полтора года не выходит на связь с родственниками





В Бурятии полицейские разыскивают 30-летнего уроженца Амурской области Ивана Красикова, который с мая 2019 года не выходит на связь с родственниками. Заявление от них поступило в полицию Улан-Удэ 24 ноября этого года.

Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост около 177-180 см, волосы русые, стрижка короткая.





Иван Красиков проходил военную службу в Улан-Удэ, однако в апреле 2019 года был уволен по истечению срока контракта.Особые приметы: родинка на щеке.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (9025) 63-44-31, 8 (983) 533-62-05, 29-58-73 или 102 (112).