В Бурятии полицейский обвинил чекистов в физическом давлении

Верховный суд пересмотрел приговор в отношении правоохранителей





Верховный суд Бурятии изменил приговор в отношении начальника пункта полиции города Бабушкин майора Дмитрия Буштаренко и участкового ОМВД России по Кабанскому району лейтенанта Николая Гафитулина. Они обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями и приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем.

По версии следствия, в октябре 2018 года майор и лейтенант обнаружили в местности Култушная 14 бесхозных мешков с байкальским омулем. Вместо того, чтобы по закону оформить изъятие, они решили присвоить рыбу себе и отвезли на хранение в дом знакомого. Эта информация дошла до сотрудников УФСБ Бурятии, которые взяли полицейских в разработку, а позже задержали их.Отметим, первоначально майор не признавал вину в инкриминируемом преступлении, однако затем изменил показания и пошел на сотрудничество со следствием. Участковый же отказался признавать вину и на следствии, и на суде.Рассмотрев материалы дела, суд признал предоставленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учетом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей, положительных характеристик и поощрений по службе – майор и лейтенант получили по два года колонии общего режима.Не согласившись с приговором, осужденные обжаловали его. Так, в своей жалобе участковый указал, что «приговор основан на предположениях». Он сообщил, что «на Буштаренко было оказано физическое давление со стороны оперативных сотрудников ФСБ и моральное давление со стороны следователя». Следователь также оказывал моральное давление и на него, но данному обстоятельству суд не дал оценки.Рассмотрев жалобы, Верховный суд действительно нашел в деле ряд несостыковок и противоречий, после чего исключил из обвинения статью о приобретении имущества, заведомо добытого преступным путем. В итоге наказание полицейским смягчили – Буштаренко приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком 2,5 года, Гафитулина - к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права занимать аналогичные должности сроком 1,5 года. После оглашения приговора подсудимых освободили из-под стражи.Фото: «Номер один»