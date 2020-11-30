В Бурятии дело о взятке расследовали в рекордные сроки

Мужчину, представившегося именем покойника, уже ждет суд





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, 12 ноября обвиняемый, не имевший водительских прав, поехал на автомобиле из своей деревни в соседнее село Слобода, чтобы продать орехи. После торговли он употребил спиртное, а затем пьяным сел за руль машины направился обратно.По пути его автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. При проверке документов полицейские по внешним признакам и запаху алкоголя изо рта определили, что водитель пьян, после чего стали составлять протокол об административном правонарушении. Желая избежать ответственности, обвиняемый сначала представился именем своего покойного отца. А когда обман раскрылся, достал из кармана 15 тысяч рублей, которые с соответствующими просьбами положил возле инспектора. Однако сотрудник ГИБДД, оформлявший протокол, деньги не принял и сразу же зафиксировал попытку водителя подкупить представителей власти.В настоящее время уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»