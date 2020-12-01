В Бурятии вор украл у водителя автобуса портмоне с крупной суммой

Злоумышленник пропивал украденные деньги несколько дней





25 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 53-летний водитель рейсового автобуса. Он сообщил, что во время поездки из Баргузина в Улан-Удэ пассажир похитил его портмоне с деньгами в сумме 26 тысяч рублей. Портмоне злоумышленник вынул из сумки, лежавшей между водительским и пассажирским сиденьем.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний молодой человек. Гражданин подрабатывал в строительной бригаде в Баргузине и на маршрутке ехал в столицу Бурятии, чтобы затем направиться к родственникам в Мухоршибирский район.Однако ближе к Улан-Удэ он, воспользовавшись тем, что свет в салоне микрика погашен, а за его действиями никто не наблюдает, незаметно похитил портмоне из сумки водителя. Деньги он потратил на увеселительные мероприятия в столице республики, а также на распитие спиртного в Баргузине. До родственников гражданин так и не добрался.Как сообщили в МВД Бурятии, парень ранее был судим за тяжкое преступление и отбывал наказание в местах лишения свободы. По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»