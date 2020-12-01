В Бурятии два человека едва не погибли на пожаре в общежитии

Огонь и дым отрезали им пути к эвакуации





30 ноября в поселке Таксимо Муйского района произошел пожар в трехэтажном здании учебно-производственного комбината, на двух этажах которого расположено общежитие.

На момент прибытия огнеборцев горела комната на третьем этаже, здание было сильно задымлено. Внутри на лестничном пролете пожарные обнаружили человека, не сумевшего выбраться. Его незамедлительно эвакуировали.Еще один мужчина оказался заблокирован на третьем этаже. Его спустили вниз через окно с помощью пожарной лестницы.В результате пожара выгорела комната на площади 16 кв. м. Причиной возгорания, предварительно, стало короткое замыкание электрооборудования, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС