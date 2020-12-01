Вор из Забайкалья скрывался в Улан-Удэ

Неопрятный вид злоумышленника привлек внимание росгвардейцев
В Улан-Удэ росгвардейцы в ходе патрулирования в Октябрьском районе обратили внимание на неопрятного мужчину. Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось.
При проверке по информационной базе данных выяснилось, что 40-летний гражданин находится в федеральном розыске. Мужчина совершил кражу в Забайкальском крае и скрылся в ходе суда. Обвиняемый уехал в Улан-Удэ, где стал проживать у знакомого.
Мужчину задержали и доставили в полицию для передачи инициатору розыска, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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