В Улан-Удэ иркутянин избил пенсионерку гвоздодером

Злоумышленник похитил у женщины деньги и телефон





26 ноября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о разбойном нападении от 66-летней пенсионерки. Прибывшим на место происшествия правоохранителям женщина рассказала, что ранним утром проводила дочь на работу и находилась в доме одна. Вдруг она услышала стук в окно. На улице стоял незнакомый мужчина и просил открыть двери, сказав, что его ограбили, и ему необходима помощь. Пенсионерка, испугавшись, посоветовала пройти до ближайшего магазина и оттуда вызвать полицию. После чего мужчина обошел дом и, сломав окно на веранде, проник внутрь, прихватив с собой лежащий на полу гвоздодер.

Зайдя в дом, злоумышленник стал бить хозяйку гвоздодером по голове и телу, требуя деньги. Пенсионерка отдала всю имеющуюся дома наличность в размере около 2,5 тысяч рублей. Мужчина подобрал выпавший у женщины в ходе борьбы телефон и скрылся.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Иркутской области. Мужчина полтора месяца назад приехал в Улан-Удэ на заработки. При этом в столице Бурятии он уже успел совершить грабеж и сейчас привлекается к уголовной ответственности.Злоумышленник пояснил следователям, что похищенный телефон он выбросил, а деньги пропил.Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Фото: pixabay.com