В Бурятии пенсионер заплатил полмиллиона рублей за случайный выстрел

Он тяжело ранил человека, который стал инвалидом и лишился работы





В Бурятии судебные приставы взыскали с 69-летнего жителя села Ильинка компенсацию в размере около 450 тысяч рублей за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина случайно выстрелили в человека из огнестрельного оружия, в результате чего здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред. Он перенес несколько операций, получил 3-ю группу инвалидности и лишился работы водителем.Неосторожное обращение с оружием привело стрелка на скамью подсудимых. Суд, изучив материалы дела, иск потерпевшего удовлетворил частично и присудил ему компенсацию материального ущерба, морального вреда и утраченного заработка в размере 449 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства пристав проверил имущественное положение должника. Выяснилось, что имущества, за счет которого возможно исполнить решение суда, у него нет. Тогда задолженность стали взыскивать с пенсии мужчины.«На сегодняшний день денежные средства в полном объеме перечислены на счет взыскателя. Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного решения мужчине предстоит выплатить исполнительский сбор в размере 7 % от суммы задолженности», сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»